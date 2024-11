Veronasera.it - Incastrata nelle inferriate di una porta, Grace viene liberata dai vigili del fuoco

Avventura a lieto fine per, un cane meticcio adulto, rimasto incastratodi una.Intorno alle ore 11.30 di domenica 17 novembre, ideldi Verona sono intervenuti in via Corso in città e, utilizzando un divaricatore l'elettrico, hanno liberato l'animale.