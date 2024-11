Ilpescara.it - In fiamme mezzo pesante sulla A14, 2 chilometri di coda tra Pescara Nord e Pineto

Leggi su Ilpescara.it

di 2A14, tra– Città Sant’Angelo e, per via di un tir andato in.Automobilisti fermi a lungo, nella mattinata di oggi (domenica 17 novembre), dal chilometro 362 in direzione Ancona, tra i quali i tifosi delin trasferta per raggiungere.