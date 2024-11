Ilgiorno.it - Il parco Guido Vergani: "Bimbi, feste ed eventi. C’è anche la Mamme Run"

Una “fontana senza vasca”, con il suo gioco di zampilli tra i massi disseminati sul terreno: è questo il segno distintivo del, un ampio spazio verde in zona Pagano realizzato negli anni ‘60 dove un tempo si snodava la cintura ferroviaria ovest. Riqualificato nel 2001, è attrezzato con saltarelli e altri giochi per bambini, ed è molto affollato a tutte le ore. "Qui vengono molti alunni delle scuole vicine", spiega Francesco Morgione, che passa spesso con il cane. "Ora l’area giochi è in rifacimento, perché un po’ vecchia, ma qui si organizzanocompleanni ed". ComeRun, una corsa non competitiva che ha rappresentato un modo diverso per animare il quartiere. "È una zona residenziale, abitata da persone di un certo livello", racconta Cristina Torricelli, habitué del