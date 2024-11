Ilgiornale.it - Il "giallo" del satellite più antico del Regno Unito: chi lo ha stato spostato dalla sua orbita

Leggi su Ilgiornale.it

Non più operativo dagli anni Settanta, ilSkynet 1A si trova in un'area ben diversa da quella in cui dovrebbe stare e dove fu lasciato: chi può averlo spoe quali sono le possibili conseguenze