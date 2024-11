Chietitoday.it - Il Chocofestival torna ad animare Chieti e il weekend a novembre

Leggi su Chietitoday.it

È iniziato il conto alla rovescia per il Chofoestival 2024. L'appuntammento più dolce dell'annodal 22 al 24.Il centro storico per tre giorni sarà animato da eventi per grandi e piccini: show cooking, dimostrazioni, laboratori, spettacoli, musica, attività per i.