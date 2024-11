Ilrestodelcarlino.it - Il Castellarano non si ferma più e mette la quinta

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

1 CASALGRANDE 0: Lanzotti, Longu, Belfasti, Cavazzoli, Minutolo, Borghi, Ficarelli, Saccani (18’st Baldelli), Travagliati, Ferrara (23’st Bettelli), Bertolani. A disp.: Brevini, Spano, Dakoli, Vandelli, Pozzi, Maestri, Giuliani. All.: Lodi Rizzini CASALGRANDE: Pagani, Laino, Duci, Fantini, Barbieri (12’st Gazzini), Saetti Baraldi, Pellati (39’st Occhi), Bottazzi (20’st D’Antini), Corrente (1’st Capasso), Corsini (45’st Curti), Veronesi. A disp.: Taglini, Palladini, Mazzacani, Buffagni. All.: Cantaroni Arbitro: Volpato di Piacenza Rete: Travagliati al 26’pt. Note: Ammoniti Lanzotti, Minutolo, Fantini, Borghi, Duci e Occhi. Non sipiù ilvittoria di fila, con tanto di seconda sconfitta inflitta al Casalgrande, ottima neopromossa che aveva, appunto, perso soltanto una volta.