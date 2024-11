Ilgiorno.it - Il carillon di Franco Mussida e il partigiano della breakdance

Uno dei più noti chitarristi italiani, protagonistascena rock progressive con una band che ha fatto la storia del genere, ma anche un compositore, saggista e ricercatore musicale. Uno dei maggiori genetisti del nostro Paese, un romanziere già finalista al Premio Strega e vincitore dello Strega Giovani, un campione diconosciuto anche come giudice del talent Amici e un analista politico americano. Saranno loro oggi dalle 14.30 alle 18.30 i protagonisti dell’iniziativa “Book Show“ al Teatro San Rocco di via Cavour a Seregno. Tra gli appuntamenti quello con(nella foto), già fondatorerock band Premiata Forneria Marconi, che presenterà il romanzo autobiografico “Il bimbo del“, nel quale racconta la sua vita, la scopertachitarra come strumento che apre mondi, gli incontri con grandi artisti e l’esperienza con la Pfm.