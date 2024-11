Lanazione.it - Hortus Contemporaneo. Spegne 20 candeline

Leggi su Lanazione.it

L’compie vent’anni: da un’idea creativa del noto Luca Bicicchi, dietro monte, tra Camaiore e Capezzano Pianore, l’inizio coi genitori ed una serra che diventa accoglienza e culla di oggettistica che scalda il cuore, uno spazio dove concedersi il piacere della natura e dell’incredibile emozione che essa ci dona. Oggi si tratta di un ambiente magico e sostenibile, con molto verde e una serra completamente nuova, rifatta dallo staff, Luca in testa. Inizio’ come Giardino dei Semplici per poi proseguire comegià da qualche lustro: le composizioni di fiori, le piante e l’estro hanno fatto il resto. Un esempio di imprenditoria che fa storia adesso in Versilia e molto oltre. Un esempio di come, partendo da una piccola attività e dalla casa familiare, si può aspirare a divenire un punto di approdo ed eleganza puntando proprio sul sostenibile: il tetto della casa adiacente alla serra, fulcro della vita del posto, è ricoperto di vegetazione ad hoc, green roof antinquinamento, un microclima reso esteso ed estetico.