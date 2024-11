Inter-news.it - Hien fra le alternative della difesa per l’Inter: simile a un ex obiettivo – CdS

Il nome di Isakè uno di quelli che scalda il mercato delper il futuro. Con il focus sulla, secondo il Corriere dello Sport lo svedese può essere un nome importante per i nerazzurri. Con il suo percorso che ricorda quello dell’exGleison Bremer, finito poi alla JuventusALTERNATIVA COSTOSA – Non solo Jaka Bijol dell’Udinese: in casa Inter per lasi guarda anche all’Atalanta. Nel dettaglio il giocatore sotto stretta osservazione è Isak. Lo svedese ex Verona ha iniziato al meglio la sua stagione ed è fra i protagonistisquadra di Gian Piero Gasperini attualmente seconda in classifica a quota 25 punti proprio come, la Fiorentina e la Lazio. Nove le sue presenze fin qui per il classe 1999, che sta già attirando su di sé lo sguardo attento delle grandi squadre.