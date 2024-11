Ilrestodelcarlino.it - "Hanno tentato il colpo con mia madre, ma si è insospettita"

L’ennesimo tentativo di estorcere denaro con la scusa dell’incidente sì è verificato anche a Piandimeleto. A raccontarcelo il consigliere di maggioranza in comune Massimo Bellabene. "Venerdì pomeriggio attorno alle ore 16 mi telefona miachiedendomi se stavo bene, questo perché l’avevano chiamata per avvisarla che io avevo avuto un’incidente con l’auto, e serviva un pagamento per l’accaduto. Fortunatamente c’era in casa di miauna signora più giovane, che si è subito messa in allarme e le ha suggerito di chiamarmi e così si è chiarito il tutto. Ringrazio la signora che prontamente è intervenuta. Chi fa queste cose è un delinquente. Non è possibile che un comune cittadino debba essere terrorizzato da questi fatti criminosi". "È ora di far basta – aggiunge il consigliere comunale – i delinquenti devono avere la consapevolezza che se vengono presi saranno puniti.