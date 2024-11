Monzatoday.it - Ha un malore in strada e cade: gravissimo 64 enne portato al San Gerardo

Leggi su Monzatoday.it

Sono gravissime le condizioni di un uomo di 64 anni che è stato colpito da unmentre stava camminando in via Pinamonte de Capitani a Osnago, nella Brianza lecchese. I soccorso di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - sono scattati in codice rosso nella tarda mattinata di oggi.