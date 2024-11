Gubbio-Carpi oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

Leggi su Sportface.it

Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Pietro Barbetti valevole per la quindicesima giornata del campionato italiano di. La compagine umbra arriva da una sola vittoria ottenuta nelle ultime cinque partite e ha assolutamente bisogno di ritrovare la vittoria tra le mura amiche, per rientrare tra le prime dieci della classifica., come seguire il matchLa formazione emiliana, dal suo canto, è reduce da una striscia positiva di due vittorie ed un pareggio e spera di proseguire su questa strada, in modo tale staccare i loro avversari odierni che sono attualmente appaiati a pari punti. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 17 novembre alle ore 17:30 e sarà trasmessa insu Sky Sport 254.