Cms.ilmanifesto.it - Gpa, il «reato universale» arriva sulla Gazzetta ufficiale

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Da domani sarà presente inil disegno di legge che renderà la Gpa (gestazione per altri). Approvato in via definitiva il 16 ottobre in Senato, il . Gpa, il «il manifesto.