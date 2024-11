Gp di Barcellona di MotoGp vince Bagnaia ma festeggia Martin | lo spagnolo è campione

Leggi su Ilfaroonline.it

, 17 novembre 2024 – Jorgeil suo primo titolo. Atrionfa Peccocon la Ducati ufficiale, all’undicesima vittoria nel 2024, ma are è lodella Pramac, che chiude terzo e conquista il Mondiale, dopo una lotta con il piemontese durata tutta la stagione.Alla fine sono 10 i punti di vantaggio in classifica generale di, a cui bastava arrivare nono per assicurarsi, anche in caso di vittoria del ducatista, il suo primo titolo iridato. Niente da fare quindi per, a cui serviva un miracolo per centrare il terzo titolo consecutivo. Secondo al traguardo Marc Marquez (Ducati Gresini), che la prossima stagione sarà proprio compagno di Pecco in Ducati. Loconquista anche il terzo posto in classifica ai danni di Bastianini, mentre Espargaró dice addio allacon un bel quinto posto.