Lapresse.it - Giustizia: Anm, attacchi gravi da certa politica, rispettare separazione poteri

Leggi su Lapresse.it

Milano, 17 nov. (LaPresse) – “Nell’ultimo periodo abbiamo assistito da parte di unaadsempre più frequenti a provvedimenti resi da magistrati italiani nell’esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, criticati non per il loro contenuto tecnico-giuridico, ma perché sgraditi all’indirizzo politico della maggioranza governativa. Si adduce aprioristicamente la matricedelle decisioni, sostenendo che i magistrati che le hanno adottate sarebbero intenti più a fareche a svolgere in modo imparziale il loro ruolo di giudici”. Così l’Associazione nazionale magistrati al termine del Comitato direttivo centrale, che “ritiene, per latà del momento, di dover assumere adeguate iniziative e pertanto invita ogni attore politico al rispetto del principio costituzionale delladeie di autonomia e indipendenza dell’ordine giurisdizionale”.