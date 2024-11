Genovatoday.it - Gavoglio, ci sarà anche un asilo nido da 60 posti

Leggi su Genovatoday.it

La giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per i lavori di completamento dell'nell'ex casermanel quartiere del Lagaccio.I lavori per il nuovosaranno finanziati dal Comune di Genova per un totale di 1,1 milioni di euro, che vanno a.