G20, sherpa al lavoro su dichiarazione. Distanze su Ucraina e M.O.

Rio de Janeiro, 17 nov. (askanews) –ancora ala Rio de Janeiro, alla vigilia del summit G20, per trovare un “minimo comune denominatore” sulla parte dellafinale relativa alle crisi globali,e Medio Oriente innanzi tutto. La trattativa è complicata per la presenza di soggetti direttamente coinvolti nelle crisi – la Russia, ma anche l’Arabia saudita e la Turchia per quanto riguarda Gaza – e anche, nelle ultime ore, dal duro attacco russo alle infrastrutture. Il testo disu cui si sta lavorando, sottolineano fonti diplomatiche italiane, “cerca di mantenere un equilibrio” tra le diverse posizioni, un equilibrio che “parte dai principi e dalle risoluzioni dell’Onu” e anche – per quanto riguarda Kiev – dal testo adottato al G20 indiano.