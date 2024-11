Sbircialanotizia.it - G20, Giorgia Meloni a Rio: oggi il bilaterale con Lula

La premier accolta alla Base Aérea do Galeão da un rappresentante del ministero degli Esteri brasiliano, dall’Ambasciatore d’Italia in Brasile, Alessandro Cortese, e dal Console Generale d’Italia a Rio de Janeiro, Massimiliano Iacchini La presidente del Consiglio,, é arrivata Rio de Janeiro, accolta alla Base Aérea do Galeão da un rappresentante del ministero .