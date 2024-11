Ildifforme.it - G20 Brasile, Meloni interverrà nelle sessioni su sicurezza alimentare e transizione energetica

Leggi su Ildifforme.it

Alla vigilia del vertice i diplomatici inviati dai capi di Stato ancora non trovano un accordo per stilare la Dichiarazione finale del G20, a causa delle divergenze dei diversi paesi soprattutto su temi di geopolitica, come le guerre in Ucraina e in Medio OrienteL'articolo G20suproviene da Il Difforme.