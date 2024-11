Feedpress.me - Fuga da X di Musk, Bluesky vola: media e vip migrano sul social della farfallina del fondatore di Twitter

Lada X avvantaggia, celebrità ma anche istituzioni come le agenziecittà di New York stanno adottando la piattaformacreata nel 2019 daldell’exJack Dorsey che ieri ha annunciato di aver aggiunto un milione di seguaci nell’arco delle precedenti 24 ore . In conseguenza delle elezioni presidenziali,ha superato il tetto dei 15 milioni.