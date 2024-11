Quicomo.it - Freddo artico in arrivo e temperature sotto zero, ma solo in alcune zone del Comasco

Leggi su Quicomo.it

Manca circa un mese all'inverno ma, dopo un ottobre tutto sommato mite, a novembre nele in Lombardia arriva ilvero, intenso. Quasi come in pieno inverno. È quello che succederà nei prossimi giorni, secondo le previsioni di 3Bmeteo."Gran parte d'Europa è in attesa di un.