Today.it - Francesca Mandarino: la serata con gli amici e poi lo scontro in auto, era candidata alle elezioni studentesche

Leggi su Today.it

Si chiamavaNoemila studentessa calabrese di 21 anni morta a Roma in un incidente avvenuto in via Tiburtina, la notte tra venerdì e sabato. Era a bordo di un'con altri cinque, quando il mezzo si è scontrato con un'altra macchina, dentro la quale c'erano tre giovani.