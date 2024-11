Calcionews24.com - Formazioni ufficiali Austria-Slovenia, le scelte dei ct

Leggi su Calcionews24.com

, ledei due allenatori per il match valido per la Nations League. Gli schieramenti Alle 20:45 la sfida valida per la Nations League. Di seguito ledai due allenatori.(4-2-3-1): Pentz; Posch, Lienhart, Wober, Mwene; Laimer, Sewald; Schmid, Baumgartr, Sabitzer; Arnautovic. Ct: Rangnick.(4-4-2): Oblak; Karnicnik, Brekalo, Bijol, Janza; .