.com - Firenze, Peretola: voli dirottati e cancellati per la nebbia

Leggi su .com

– Domenica di disagi oggi, 17 novembre 2024, per i passeggeri in arrivo e in partenza all’aeroporto di. A causa dellasono statiuna ventina diin arrivo con conseguenti cancellazioni per quelli in partenza. I problemi sono iniziati a metà mattina, intorno alle 9:30, proseguendo poi per buona parte del .L'articoloper laproviene daPost.