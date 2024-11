Finlandia Trophy di Pattinaggio di Figura Ghilardi-Ambrosini al terzo posto in short program

Leggi su Ilfaroonline.it

Helsinki, 17 novembre 2024 – Alla Helsinki Ice Hall si è concluso il2024, quinta tappa dell’ISU Grand Prix, il massimo circuito internazionale deldi. Due i pattinatori italiani impegnati quest’oggi, ovvero la coppia di artistico composta da Rebeccae Filippo(Fiamme Azzurre).Il binomio si trovava in seconda posizione dopo lodisputatosi venerdì. Nel libero odierno, il sodalizio tricolore è incappato in qualche difficoltà sugli elementi di salto in parallelo, dovendosi accontentare del sesto punteggio di giornata. Quantomeno, gli azzurri hanno difeso un piazzamento sul podio, attestandosi al 3°con il riscontro di 181.59. La vittoria è stata appannaggio dei canadesi Deanna Stellato-Dudek/Maxime Deschamps (207.44) davanti agli ungheresi Maria Pavlova/Alexei Sviatchenko (184.