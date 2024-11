Comingsoon.it - Festival del Cinema Europeo 2024: i premiati della venticinquesima edizione

Durante la serata finale deldeldi Lecce sono stati assegnati i premi, fra cui l'ambito Premio Mario Verdone e l'Ulivo d'Oro per il Miglior Film. Quest’ultimo è andato a Three days of Fish di Peter Hoogendoorn.