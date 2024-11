Secoloditalia.it - “Fate un applauso ai fratelli di Amsterdam”: espulso il pro-Hamas Hannoun. FdI: ottima notizia

La Polizia di Stato di Milano ha notificato il foglio di via a Mohammad, esponente dell’Associazione palestinesi in Italia. L’uomo, cittadino giordano di 62 anni, residente in provincia di Genova, aveva chiesto nel suo intervento al microfono durante il corteo pro Palestina dello scorso sabato, di ‘fare unper i ragazzi di’, riferendosi alle aggressioni da parte dei tifosi olandesi che, in occasione dell’incontro di Europa League tra Ajax e Maccabi Tel Aviv disputatosi due giorni prima ad, avevano aggredito dei tifosi israeliani.Chi è MohammadIn relazione alla stessa manifestazione la Polizia di Stato ha denunciato per istigazione a delinquere anche un giovane cittadino egiziano residente in provincia di Milano: l’uomo, – fa sapere la questura – nei cui confronti è in corso un’istruttoria della Divisione Anticrimine per l’avvio del procedimento amministrativo volto all’irrogazione del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Milano, aveva esibito un cartello con la foto di Yahya Sinwar, ex leader dimorto in un raid a Rafah lo scorso 16 ottobre e mente dell’attacco del 7 ottobre, con una scritta in lingua araba.