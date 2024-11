Europa.today.it - Famila Schio, la Reyer Venezia vince il derby in rimonta al PalaRomare

In unsold out con un’atmosfera da finale scudetto, ilWuber gioca tre ottimi quarti ma sparisce nei decisivi ultimi dieci minuti e perde 55-56 controche si prende la testa della classifica. Una sconfitta dolorosa perché le orange hanno condotto per tutta la gara.