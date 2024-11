Ex Mellin di Carnate il polo industriale aggiudicato all’asta giudiziaria per 11 milioni di euro

Ilgiorno.it - Ex Mellin di Carnate, il polo industriale aggiudicato all’asta giudiziaria per 1,1 milioni di euro

Leggi su Ilgiorno.it

(Monza e Brianza), 17 Novembre 2024 - Aggiudicata all'astadel Tribunale di Monza per 1,1dil'area exal confine con Usmate Velate. Massimo riserbo sull'identità dell'acquirente (che diventerà ufficialmente tale solo dopo l'effettivo pagamento della somma concordata entro 120 giorni) ma c'è grande soddisfazione per avere chiuso definitivamente il capitolo dello storico compartoabbandonato ormai da quasi un quarto di secolo dall'azienda della nota marca di prodotti per l’infanzia che aveva infatti chiuso i battenti nel 2002 dopo ben trent’anni di presenza sul territorio. Proprietaria del terreno bandito all'interno dell'area la cui superficie totale è di circa 93mila metri quadrati è una società immobiliare in concordato preventivo. La base d'asta era stata fissata in 800mila, con rilanci di 10milae comprendeva, si legge nell'annuncio di vendita, "compendio immobiliare invia Galilei 30 costituito da fabbricato ad uso commerciale" oltre al "100% delle quote del capitale sociale della società con sede a Milano avente oggetto sociale: ”l’acquisto la vendita la permuta la costruzione la ristrutturazione di beni immobili, la gestione di immobili di proprietà sociale” e un credito derivante da un finanziamento soci".