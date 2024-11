Biccy.it - Ex ballerina di Ballando su Pernice e Guaccero: “Una coppia? Sapevo altro”

Dopo settimane di rumor, nella quinta puntata diCon le Stelle, Biancae Giovannisi sono baciati e lei ha confessato: “Tra noi c’è molta affinità, chimica e alchimia e questo è venuto in maniera naturale e non l’abbiamo costruito. Se c’è trippa per gatti? Lo scoprirete“. Bianca ha poi rivelato di aver portato Giovanni in Puglia, a conoscere i suoi amici e familiari: “Siamo appena tornati. Questa volta l’ho portato nel mio mondo ed è stato bene. Aveva bisogno di una pausa“. Ma i due sono davvero una? C’è un’exdiCon le Stelle che ha qualche dubbio.ExdiCon le Stelle su Biancae Giovanni: “Io, quello che sanno tutti”.Durante una diretta social della scorsa settimana, Simone Casula (che un anno fa ha ballato con Rosanna Lambertucci) ha chiesto a Lucrezia Lando: “Non stai registrando adesso vero? Senti, ma cosa ne pensi tu dellache è nata quest’anno nel programma? Cioè del loro amore che è nato, che ne dici?“.