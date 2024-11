Ilgiorno.it - Estrae una pistola durante una lite e parte un colpo: 32enne si ferisce a un piede

Milano, 17 novembre 2024 – È finita con una corsa in ospedale lafra due uomini, intorno alle 4 stanotte in via Padova a Milano, dopo che uno è rimasto ferito da undi. Secondo una prima ricostruzione, un uomo avrebbe litigato con un’altra persona e al culmine della discussione avrebbe estratto una. A quel punto l'altro gli avrebbe bloccato la mano, facendo partire un, ferendolo a un. Sul posto è arrivata la polizia insieme al personale sanitario che ha portato il ferito all'ospedale San Raffaele di Milano. Il trentaduenne, che non si trova in gravi condizioni, ha così rimediato non solo una ferita (lieve) ma anche l'arrivo di una denuncia per minacce aggravate e porto abusivo d'armi.