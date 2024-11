Lapresse.it - Elezioni regionali Umbria ed Emilia-Romagna, Gasparri a urne aperte: “Rai ha violato silenzio elettorale” e invita a votare FI

“Esisteva, un tempo, il. Mentre leerano, nella immediata vigilia, non si poteva fare propaganda”. Lo dichiara il responsabile nazionale Enti locali di Forza Italia, Maurizio, con riferimento alla replica della puntata di ‘Report’, andata in onda ieri su Rai3, con al centro anche l’.“E, invece, il servizio pubblico radiotelevisivo ha rotto questo principio che, in effetti, nell’epoca dei social e di tante forme di comunicazione appare superato – ha detto-. Pertanto, unendomi a quello che fanno le altre realtà istituzionali, penso che sia legittimo fare propaganda anche oggi ere gli elettori a ricordarsi che si vota in, ine di andare aper i candidati presidenti Tesei ed Ugolini ma, soprattutto, per le liste ed i candidati di Forza Italia.