Ternitoday.it - Elezioni regionali, l’affluenza è già un problema: alle urne la metà degli elettori rispetto a cinque anni fa

Leggi su Ternitoday.it

Secondo i dati raccoltiore 12, nei mille seggistiti in Umbria per l’elezione del presidente della Regione Umbria e dei 20 consiglieri dell’assemblea legislativa della dodicesima legislatura (2024-2029) ha votato il 9,54 per centoaventi diritto.In provincia di Terni i votanti.