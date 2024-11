Forlitoday.it - Elezioni regionali, l'affluenza delle 19: in provincia ha votato un cittadino su 3. A Forlì superato il 32%

Leggi su Forlitoday.it

Supera di poco il 31% l’alle 19 alledell’Emilia-Romagna. Nello specifico indi Piacenza hail 27,39%, in quella di Parma 27,88%, in quella di Reggio Emilia 30,66%, in quella di Modena il 31,61%, in quella di Bologna il 35,12%, in quella di Ferrara.