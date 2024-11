Ilgiorno.it - Edoardo Austoni era il figlio dell’urologo vittima di un agguato nel 2006 e condannato per concussione

Milano, 17 novembre 2024 – Sei di colpi di pistola mentre era sulla sua auto. È stato un vero e proprio, curato nei minimi particolari, quello di cui ènelil padre diGiovanbattistail 52enne morto dissanguato ieri sera in via Omeglia, in zona Certosa ieri sera., notissimo medico, primario di urologia e andrologia all’ospedale San Giuseppe dal 1995 e docente universitario, viene colpito a un braccio e alle gambe alle otto di una sera di novembre mentre sta uscendo dalla clinica ""Casa di cura privata del Policlinico"", in via Dezza, a bordo della sua Porsche Carrera. Viene avvicinato da due uomini. Che conoscono bene le sue abitudini. Quello armato gli scarica sei colpi di pistola, i cui proiettili finiscono sulla portiera sinistra sotto il finestrino.