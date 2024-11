Genovatoday.it - Dove vedere Sestri Levante-Rimini in diretta tv

Leggi su Genovatoday.it

Ildeve rialzarsi e cercherà di rifarlo contro il. I corsari giocano in casa oggi alle 15 e sperano di sfatare il tabù del Sivori, in casa non hanno mai vinto e in generale non stanno vivendo un periodo facile. La formazione di Scotto non vince da sette partite e segna.