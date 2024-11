Ilnapolista.it - Dominio Sinner alle Atp Finals 2024: trionfa in finale contro Fritz

Jannikdomina l’Atpdi Torino,ndo anche inTaylorin due set (6-4 6-4).Il numero 1 al mondo è il primo italiano a vincere questo torneo che racchiude i migliori tennisti del momento. L’anno scorso aveva persoNovak Djokovic, che non ha partecipatoa causa di un infortunio.Ha dominato nella fase a gironi battendo De Minaur,e Medvedev. Poi Ruud in semie infine si è ritrovato ad affrontare nuovamente inl’americano.è inoltre il più giovane tennista a vincere Australian Open, Us Open e Atpnello stesso anno da quando in Australia si gioca su cemento.Le parole dello sconfitto:«gioca un tennis incredibile, complimenti davvero. Grazie al mio team che mi segue per tutto l’anno con grande passione e dedizione.