Diciassette tonnellate di aiuti per Gaza Il dono delle Misericordie con Unicoop

Lehanno inviato un carico dialimentari per la popolazione di, circa 17di beni, in collaborazione conFirenze e altre aziende e benefattori di tutta Italia. I beni di prima necessità sono partiti ieri dall’aeroporto di Pisa con un velivolo C-130J dell’Aeronautica Militare diretto a Larnaca, sull’isola di Cipro. Da tempo lesi erano attivate per l’invio di beni alla popolazione di, dove, secondo gli ultimi aggiornamentiNazioni Unite, è molto probabile una carestia imminente, in particolare nell’area settentrionale della Striscia. L’operazione umanitaria è stata resa possibile grazie alla sinergia con il Ministero della Difesa italiano, l’Ambasciata dell’Ordine di Malta a Cipro e il Comando Operativo di Vertice Interforze dell’Aeronautica Militare, e grazie al supporto di tanti donatori fra i qualiFirenze che ha contribuito con una donazione di latte, biscotti, farina, pomodori e altri generi alimentari di prima necessità.