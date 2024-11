Ilrestodelcarlino.it - Danneggia dipinti al Santuario. Foglio di via dopo l’arresto

Un mese fa si era infiltrato neldelle Graziendoe una statua e alcuni candelabri poi era stato arrestato: ora è arrivato ildi via del questore per il 32enne che aveva cercato di opporsi e resistere ai carabinieri. E’ stato allontanato dal Comune di Jesi con divieto di ritorno per un periodo di tre anni. Il 32enne italiano è risultato gravato da precedenti specifici e numerose violazioni del testo unico sugli stupefacenti. Un secondodi via è stato notificato a un giovane rumeno di 24 anni, residente in provincia di Forlì-Cesena, che era stato arrestato a metà settembre dai carabinieri per tentato furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo era stato sorpreso all’interno di un’azienda agricola di San Marcello mentre, travisato in volto, rimuoveva un sensore volumetrico nel tentativo di rubare dei mezzi agricoli.