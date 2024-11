Daniele Capezzone | magistratura non basta essere imparziali Bisogna anche apparire tali

Leggi su Liberoquotidiano.it

Conosciamo tutti – peccato che ormai sia diventato uno scioglilingua pressoché privo di significato – il celebre adagio secondo cui «i magistrati non devono solo, ma dovrebberoapparirlo». Ecco, siccome non cerco querele, mi asterrò dal ragionare sulla prima parte della frase, ma mi concentrerò sulla seconda. Dove voglio arrivare?ammesso (e concesso: sempre a scopo anti-querela) che la sempre più sistematica e martellante esposizione delle loro opinioni politiche non ne turbi la serenità interiore e l'tà di giudizio quando esercitano le loro funzioni pubbliche, possibile che i magistrati non sembrino porsi il tema della loro immagine davanti ai cittadini? O meglio: se lo pongono quando – a torto o a ragione – si sentono attaccati e dunque reagiscono con veemenza.