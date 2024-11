Today.it - Dall’emozione per il ritorno a casa alla delusione per l’infortunio: per Giorgia Mazzon sentimenti contrastanti

Leggi su Today.it

È una vigilia un pò particolare per, pvolista originaria di Cittadella che milita attualmente nella Tecnoteam Albese (Como). La sua squadra giocherà oggi a Trebaseleghe, quindi a pochi chilometri da dove è nata e ha iniziato a giocare a volley. Non potrà però scendere in campo.