Dal Napoli al Manchester addio deciso | non si torna più indietro

Ilgiocherà domenica prossima contro la Roma, ma prima bisogna registrare unper colpa delUnited.Ildi Antonio Conte, una volta terminata questa sosta di campionato, sarà di scena allo Stadio Diego Armando Maradona domenica prossima contro la Roma. Proprio questo match, visto l’avvicendamento in panchina tra Ivan Juric e ‘Sir Claudio Ranieri’, sarà davvero un esame importantissimo per gli azzurri.In caso di vittoria contro la Roma, infatti, ilsi confermerebbe primo in classifica e, soprattutto, un possibile pretendente per la vittoria dello scudetto. Tuttavia, in attesa della gara contro la squadra giallorossa di Claudio Ranieri, per Antonio Conte bisogna registrare una brutta notizia di calciomercato.CalciomercatoUnited di Amorim su Chilwell del Chelsea: ecco gli ultimi aggiornamentiSecondo quanto riportato dalla redazione di ‘caughtoffside’, infatti, ilUnited si è mosso per un calciatore accostato da qualche settimana al, ovvero Ben Chilwell del Chelsea.