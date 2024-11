Calcionews24.com - Costacurta: «Il Milan non può perdere contro la Juve, Leao può aiutare il calcio italiano in questo modo…»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Alessandro, ex difensore del, sulla sfida del club rossonerolain Serie A. I dettagli Billyha parlato dia margine di un torneo di padel a Como.– «Sarà una partita importantissima. Se le distanze dovessero aumentare ilpotrebbe andare in difficoltà psicologica, perché non sarebbe facile recuperare punti .