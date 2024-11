Vanityfair.it - Cose di moda interessanti di cui si è parlato questa settimana

Leggi su Vanityfair.it

Il numero di Vogue US curato da Marc Jacobs, i consigli su come vestire a un primo appuntamento e quelli rivolti ai giovanissimi per trovare il proprio stile. Scopri gli approfondimenti, i punti di vista e le curiosità dal mondo dellavisti e letti qua e là, che vale la pena recuperare