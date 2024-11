Cataniatoday.it - Colletta alimentare, a Catania donate oltre 100 tonnellate di prodotti ai più bisognosi

Leggi su Cataniatoday.it

Anche la Sicilia ha partecipato con grande impegno alla ventottesima Giornata nazionale della, che ieri ha visto la raccolta in tutta Italia di 7.900didestinati alle persone in difficoltà. Quest’anno, in, è aumentato il numero di supermercati.