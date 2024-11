Oasport.it - Cinque Mulini 2024 oggi: orario, programma, tv, streaming, chi parteciperà

Quest’, domenica 17 novembre, prosegue il percorso di avvicinamento verso gli Europei di cross con la. Si preannuncia grande spettacolo nella 92ma edizione della leggendaria corsa campestre di San Vittore Olona (Milano), collocata per la prima volta in una dimensione autunnale proprio per venire incontro allazione degli atleti in vista della rassegna continentale di Antalya.La storica gara tra i, valevole come tappa Gold del World Athletics Cross Country Tour, vedrà il rientro agonistico della vice-campionessa olimpica dei 10.000 metri Nadia Battocletti. Subito un test indicativo per la 24enne nativa di Cles, che proverà a riportare l’Italia alla vittoria a distanza di 34 anni dall’ultima volta (Nadia Dandolo nel 1990).La stella del mezzofondo europeo dovrà vedersela in primis con la diciottenne keniana Sheila Jebet e la tedesca Elena Burkard, oltre alle altre azzurre Federica Del Buono, Ludovica Cavalli, Valeria Roffino, Valentina Gemetto, Aurora Bado, Micol Majori, Rebecca Lonedo, Elisa Palmero, Nicole Reina, Gaia Colli e Federica Zanne.