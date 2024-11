Romadailynews.it - Cina: in servizio prima nave da perforazione oceanica del Paese (1)

Guangzhou, 17 nov – (Xinhua) – Una foto aerea scattata da un drone mostra la Meng Xiang, ladaprogettata e costruita in, a Guangzhou, nella provincia cinese meridionale del Guangdong, il 17 novembre 2024. La Meng Xiang, ladaprogettata e costruita in, con una profondita’ massima didi 11 chilometri, e’ entrata ufficialmente inoggi nella metropoli di Guangzhou, nel sud della, segnando un passo significativo verso luoghi dove l’umanita’ non e’ mai arrivata. (Xin) Agenzia Xinhua