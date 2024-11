Perugiatoday.it - Ciclista portato in ospedale in elicottero

Soccorsi in azione nella mattinata di domenica 17 novembre vicino al rifugio Cai Pozzo di Mezzanotte, nel territorio di Trevi. L'allarme è scattato intorno alle 11.30 per recuperare unrimasto ferito. In volo l'elisoccorso del 118 e i tecnici del Sasu, il soccorso alpino e speleologico.