Ciclismo VF Group Bardiani Luca Covili rinnova | Biennale fino al 2026

Il professionista pavullese scalatore del VF- CSF Faizanè ha firmato un rinnovo biennnale che lo legherà al team modenese-reggiano sino al.Il 27enne di S,Antonio di Pavullo in questa stagione si è distinto con un ottimo 18° posto nella generale del Giro d’Italia che è terminato a Roma, dopo essere stato di supporto ai compagni di squadra Pozzovivo e Pellizzari.professionista dal 2019 è stato premiato nei giorni scorsi alla festa dei Veterani dello Sport a Sassuolo." Il prossimo sarà il mio settimo anno con la famiglia Reverberi che non posso che ringraziare per la fiducia-ha commentato- Purtroppo quest’anno dopo il Giro, ho perso tre mesi per un problema fisico proprio nel periodo in cui solitamente ottengo i risultati migliori. Sono convinto che i prossimi due anni saranno determinanti per fare un salto di qualità".