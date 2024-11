Ravennatoday.it - Censimento permanente: visita a domicilio dei rilevatori per chi non compila il questionario

Leggi su Ravennatoday.it

È iniziata la fase di recupero dei questionari deldella popolazione di Ravenna e delle abitazioni: le famiglie che non provvedono are in autonomia il, sarannote al proprioda un rilevatore provvisto di cartellino identificativo per.